Pregled - svet, 8. 5. (četrtek)

VATIKAN - Novi poglavar Rimskokatoliške cerkve je postal ameriški kardinal Robert Francis Prevost, ki si je izbral ime Leon XIV. Poudarek njegovega prvega nagovora je bil na miru. Ob tem je pozval h "gradnji mostov" in se poklonil svojemu predhodniku Frančišku. Iz sveta se vrstijo čestitke novemu vodji Cerkve.

MOSKVA/KIJEV - Rusija je ob polnoči po lokalnem času potrdila uveljavitev tridnevne prekinitve ognja, ki jo je enostransko razglasil ruski predsednik Vladimir Putin. Iz Ukrajine kljub temu prihajajo poročila o napadih - ruska letala naj bi odvrgla bombe nad regijo Sumi na vzhodu. Ponoči naj bi nove napade z droni nad rusko regijo Lipeck izvedla tudi Ukrajina.

NEW DELHI/ISLAMABAD - Pakistanska vojska je ponoči izvedla napade z raketami in brezpilotnimi letalniki na več ciljev v Indiji, je sporočilo indijsko obrambno ministrstvo. O morebitnih žrtvah ali škodi ministrstvo ni poročalo, dodalo je le, da so projektile nevtralizirali. V odzivu na napade je indijska vojska uničila sistem zračne obrambe v Lahoreju.

GAZA/BEJRUT - Humanitarna organizacija World Central Kitchen je sporočila, da zaradi izraelske blokade dostave pomoči na območje Gaze prebivalcem ne more več zagotavljati hrane. Palestinska civilna zaščita pa je opozorila, da zaradi pomanjkanja goriva miruje 75 odstotkov njenih reševalnih vozil. Izrael je nadaljeval smrtonosne napade, ciljal je tudi Libanon.

BRUSELJ - EU bi lahko v primeru neuspelih pogajanj o trgovinskem sporu z ZDA uvedla dodatne carine na uvoz ameriškega blaga v vrednosti 95 milijard evrov, so sporočili z Evropske komisije. Poudarili so, da gre zaenkrat zgolj za seznam izdelkov, namenjen javnemu posvetovanju. Obenem so napovedali sprožitev postopka pred WTO zaradi ameriških carin.

WASHINGTON/LONDON - ZDA in Velika Britanija sta dosegli trgovinski dogovor, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Kot je zapisal na družbenem omrežju Truth Social, je sporazum celovit in obsežen ter bo utrdil odnose med državama. V Londonu so v izjavah zadržani. Dogovor med drugim znižuje carine na uvoz britanskih avtomobilov s 27,5 na 10 odstotkov.

BERLIN/PARIZ/LONDON/KIJEV - V številnih evropskih državah so s paradami, svečanimi nagovori in drugimi dogodki obeležili 80. obletnico konca druge svetovne vojne. V Nemčiji so ob tej priložnosti pripravili posebno slovesnost v spodnjem domu parlamenta. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nagovoru ob obletnici zaveznike pozval k enotnosti v boju proti ruski invaziji na Ukrajino.

MOSKVA - Kitajska bo stala ob strani Rusiji v primeru "hegemonističnega ustrahovanja", je na srečanju z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom povedal kitajski predsednik Xi Jinping. Oba sta pozdravila krepitev odnosov med državama, Putin pa je dodal, da nameravata Rusija in Kitajska braniti zgodovinsko resnico in spomin na drugo svetovno vojno.

PORT SUDAN - Uporniške paravojaške Sile za hitro podporo (RSF) peti dan zapored z brezpilotniki napadajo območja na jugu in vzhodu Sudana, vključno z mestom Port Sudan. Spričo napadov iz pristaniškega mesta, kjer ima v času državljanske vojne sedež mednarodno priznana vlada, bežijo civilisti. Združeni narodi svarijo pred posledicami zaostrovanja razmer.

VARŠAVA - Novi nemški kancler Friedrich Merz je po Parizu v sredo obiskal še Varšavo, kjer se je srečal s poljskim premierjem Donaldom Tuskom. Slednji je bil kritičen do načrtov Berlina glede zaostritve mejnih kontrol na nemških mejah kot del prizadevanj za omejitev nezakonitega priseljevanja. Merza je pozval k ohranitvi schengenskega območja.

BERLIN - Nova nemška vlada pod vodstvom kanclerja Friedricha Merza je uresničila napovedi o krepitvi nadzora na mejah in uveljavljanju strožje politike proti nezakonitemu priseljevanju. Policija ponovno izvaja nadzor na številnih mejnih prehodih, kar je spodbudilo pomisleke v več sosednjih državah, med drugim v Avstriji, Švici in na Poljskem.

PARIZ - Francoski predsednik Emmanuel Macron je v sredo gostil sirskega predsednika Ahmeda al Šaro, ki se mudi na svojem prvem obisku v Evropi. Pozval ga je k zaščiti vseh prebivalcev Sirije in dejal, da bi Pariz v primeru stabilizacije države podprl umik sankcij EU proti Siriji. Za odpravo sankcij in zaščito Sirijcev se je zavzel tudi Šara.

VARŠAVA - Na univerzi v Varšavi je bila v sredo v napadu s sekiro ubita ženska, je sporočila poljska policija. Po napadu so pridržali 22-letnega Poljaka, motiv za napad pa za zdaj ni znan, poročajo tuje tiskovne agencije. Na univerzi so danes razglasili dan žalovanja.