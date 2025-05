Vlada določila predlog zakona o objavljanju v Uradnem listu RS

Ljubljana, 8. maja - Vlada je na seji določila besedilo predloga zakona o objavljanju v Uradnem listu RS. Predlog prinaša nov način objavljanja predpisov in drugih aktov v uradnem listu in nov način njegovega izdajanja, ki bo po novem za vse predlagatelje objav brezplačno. Novost je tudi izdajanje uradnega lista v izrednih okoliščinah, so sporočili po seji.