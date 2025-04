Ustavna komisija DZ sprejela sklep o ustanovitvi strokovne skupine za spremembo ureditve objave predpisov

Ljubljana, 10. aprila - Člani ustavne komisije DZ so danes z dvanajstimi glasovi za in štirimi proti sprejeli sklep o ustanovitvi strokovne skupine, ki bo pretresala predlog ustavnih sprememb za nova pravila objave pravnih aktov. Predlagana ureditev med drugim uvaja objavo predpisov in aktov lokalnih skupnosti v državnem uradnem listu.