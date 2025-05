Izšla prva celovita izdaja Kosmačeve Balade o trobenti in oblaku

Tolmin, 9. maja - V tolminski knjižnici Cirila Kosmača bodo drevi predstavili prvo celovito izdajo romana Balada o trobenti in oblaku avtorja Cirila Kosmača. Iz romana o ustvarjalnem procesu in junaštvu med drugo svetovno vojno, ki so ga med letoma 1956 in 1957 objavljali v reviji Naša sodobnost, je namreč avtor prvotno za knjižne natise več strani izločil.