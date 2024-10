V Mini teatru premiera uprizoritve Balada o trobenti in oblaku

Ljubljana, 11. oktobra - V Mini teatru bo drevi premiera uprizoritve Balada o trobenti in oblaku avtorja Cirila Kosmača v režiji Žige Hrena. Kot je zapisal, je zanj Balada o trobenti in oblaku zgodba o ustvarjanju, o ustvarjalnem procesu in o iskanju smisla znotraj lastnega ustvarjanja.