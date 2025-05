Hrvatske ceste v nov projekt s kitajskim izvajalcem del na Pelješkem mostu

Zagreb, 8. maja - Hrvaško cestno podjetje Hrvatske ceste je podpisalo pogodbo za nov infrastrukturni projekt s kitajsko družbo China Road and Bridge Corporation (CRBC), ki je gradila že Pelješki most. Gre za 160 milijonov vredno gradnjo hitre ceste, s katero bodo vzpostavili najkrajšo cestno povezavo Požege z avtocesto, ki vodi do meje s Srbijo.