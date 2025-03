Na slovensko-hrvaški poslovni konferenci o pomenu domače gradbene industrije

Opatija, 25. marca - V Sloveniji in na Hrvaškem je gradbeništvo veliko prispevalo h gospodarski rasti, je pa treba zagotoviti večjo stabilnost te panoge, je na današnji poslovni konferenci slovenskih in hrvaških gradbenih podjetij dejal ekonomist Jože P. Damijan. Udeleženci okrogle mize so medtem izpostavili izziv pomanjkanja delovne sile in konkurence tujih podjetij.