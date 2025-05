Paoli Korošec nagrada sekcije kiparjev ZDSLU, ki delujejo v javnem prostoru

Ljubljana, 8. maja - Akademska kiparka in restavratorka Paola Korošec je letošnja prejemnica nagrade sekcije kiparjev in umetnikov pri Zvezi društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU), ki delujejo v javnem prostoru. Nagrado so ji podelili danes za dosežke na področju kiparstva ter umetniških del v javnem prostoru v roku zadnjih pet let.