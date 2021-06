V Moderni galeriji bodo podelili nagrade in priznanja Riharda Jakopiča

Ljubljana, 3. junija - V avditoriju Moderne galerije bodo ob 19. uri podelili nagrade in priznanja Riharda Jakopiča 2021. Dobitnika nagrade za življenjsko delo sta slikarka Milena Usenik ter slikar in likovni pedagog Franc Novinc. Jakopičevo nagrado za letos prejme slikar in grafik Silvester Plotajs Sicoe, priznanji pa slikarka Uršula Berlot in kiparka Paola Korošec.