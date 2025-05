Pregled - svet, 7. 5. (sreda)

VATIKAN - V vatikanski Sikstinski kapeli se je začel konklave, na katerem bo 133 kardinalov izbiralo naslednika papeža Frančiška, ki je umrl 21. aprila. Prvič bodo glasovali že danes, ko izvolitve novega poglavarja katoliške cerkve še ni pričakovati, nato pa največ štirikrat na dan.

NEW DELHI/ISLAMABAD - Indija je v odgovor na aprilski smrtonosni napad oborožene skupine v Kašmirju z raketami napadla devet ciljev s "teroristično infrastrukturo" na pakistanskem ozemlju. Sledilo je topniško obstreljevanje med državama. Na obeh straneh meje je bilo ubitih več deset ljudi. Indijski napadi na Pakistan so bili skrbno načrtovana operacija, s katero je New Delhi uveljavil svojo pravico do odziva, je dejal indijski obrambni minister Rajnath Singh. Pakistan trdi, da so sestrelili več indijskih letal. Iz sveta pa se vrstijo pozivi k zadržanosti in miru.

GAZA/TEL AVIV - V izraelskih napadih v Gazi je bilo ubitih najmanj 60 ljudi, od tega 33 v napadu v mestu Gaza na severu enklave. V dveh napadih na šole z razseljenimi Palestinci pa je bilo od torka ubitih več deset ljudi, je sporočila palestinska civilna zaščita. Izrael trdi, da je bil torkov napad usmerjen proti gibanju Hamas.

BRUSELJ/MADRID/BERLIN - EU ponovno poziva Izrael, naj nemudoma odpravi blokado Gaze, so v skupni izjavi zapisale tri evropske komisarke. Opozorile so, da v Gazo že dva meseca ni prišla humanitarna pomoč in da ta ne sme nikoli biti uporabljena kot orožje. Španija bo medtem v Generalni skupščini ZN predstavila predlog resolucije ZN, v kateri bo predlagala nujne ukrepe za "zaustavitev pokolov nedolžnih civilistov in zagotovitev dostave humanitarne pomoči v Gazo", je napovedal premier Pedro Sanchez. Nemški kancler Friedrich Merz pa je v torek izrazil zaskrbljenost nad dogajanjem v Gazi. Dejal je, da ima Izrael pravico do obrambe, a da mora pri tem spoštovati mednarodno pravo.

MOSKVA/KIJEV/WASHINGTON - Rusija je potrdila, da prekinitev ognja ob dnevu zmage 9. maja, ki jo je prejšnji teden razglasil ruski predsednik Vladimir Putin, ostaja v veljavi. Tridnevno premirje bo začelo veljati danes opolnoči po moskovskem času. Kremelj je ob tem zatrdil, da si prizadevajo zagotoviti varnost med praznovanji ob dnevu zmage. Podpredsednik ZDA JD Vance pa je dejal, da Rusija za konec vojne v Ukrajini zahteva preveč. Hkrati meni, da bo predsednik Vladimir Putin na koncu le popustil. Rusija in Ukrajina sta medtem nadaljevali medsebojne napade.

STRASBOURG - Članstvo Ukrajine v Evropski uniji je lahko najmočnejše varnostno jamstvo za Kijev, je na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V razpravi o vojni v Ukrajini je še opozorila, da bi lahko slab dogovor o premirju vodil v novo nestabilnost in negotovost.

STRASBOURG - Evropski poslanci so potrdili prioritete, ki jih želijo vključiti v večletni finančni okvir EU (MFF) 2028-2034, ki mora upoštevati geopolitične, gospodarske in okoljske razmere, obenem pa mora biti prožen. Nasprotujejo predlogu o nacionalnih načrtih, saj da to ne more biti osnova za izdatke v posameznih državah.

SANA - Jemenski hutijevci bodo kljub dogovoru o prekinitvi ognja z ZDA še naprej izvajali napade na izraelske ladje ob obali Jemna, je povedal član njihovega političnega odbora Abdulmalik Alejri. Dogovor po njegovih besedah velja za mednarodni pomorski promet, ne pa tudi za izraelske ladje.

BEOGRAD/MOSKVA - Srbski predsednik Aleksandar Vučić se vrača k opravljanju svojih dolžnosti, potem ko je minuli konec tedna zaradi zdravstvenih težav predčasno prekinil obisk v ZDA. Po večdnevnih ugibanjih je Vučić prispel v Moskvo. V ruski prestolnici se bo kljub opozorilom Bruslja v petek udeležil parade ob dnevu zmage, po napovedih iz Kremlja pa se bo srečal tudi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

STRASBOURG - Padec nadstreška v Novem Sadu je postal simbol sistemske korupcije, nepotizma in neustreznih nadzornih mehanizmov, je v Evropskem parlamentu v torek izpostavil poročevalec za Srbijo Tonino Picula. Med predstavljanjem poročila o napredku Srbije je opozoril, da Beograd še vedno ni izvedel potrebnih reform niti uskladil svoje zunanje politike z EU.

PARIZ - Novi nemški kancler Friedrich Merz se le dan po uradni izvolitvi mudi na prvem obisku v tujini v Parizu, kjer sta s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom razpravljala o številnih temah. Napovedala sta občutno krepitev sodelovanja med državama, zlasti na področju obrambe.

STRASBOURG - Evropski parlament v sprejetem poročilu spodbuja Kosovo k pospešitvi reform v zvezi z Evropsko unijo. Ob tem priznava, da je država na nekaterih področjih dosegla napredek. Kritičen pa je bil še do zastalega dialoga med Prištino in Beogradom.

PEKING/WASHINGTON - Kitajska centralna banka je sprostila denarno politiko, s čimer želi spodbuditi gospodarsko rast. Drugo največje svetovno gospodarstvo se spopada s šibko domačo porabo in trgovinsko vojno, ki jo je ob vrnitvi v Belo hišo sprožil predsednik ZDA Donald Trump. Pogajanja med delegacijama Pekinga in Washingtona na to temo naj bi ta teden stekla v Švici.

NEW YORK - Ameriška vlada je obveščevalcem odredila krepitev vohunskih dejavnosti na Grenlandiji, ki jo predsednik Donald Trump želi priključiti ZDA, poroča časnik Wall Street Journal. Nacionalna direktorica za obveščevalne dejavnosti Tulsi Gabbard je zaradi tega časnik obtožila izdaje državnih skrivnosti. Danska pa bo na pogovor poklicala veleposlanika ZDA.

BRUSELJ - Evropska komisija je sporočila, da bo proti Madžarski začela postopek pred Sodiščem EU zaradi kršitev evropske zakonodaje o tihotapljenju migrantov. Postopek se nanaša na odlok madžarske vlade izpred dveh let, ki določa izpustitev in izgon zaprtih tihotapcev, zaradi česar je bila Budimpešta v preteklosti že deležna kritik iz Bruslja.

STRASBOURG - V Evropskem parlamentu v Strasbourgu so se na slovesnosti ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne zvrstila opozorila, da mir ni samoumeven. Spomnili so tudi, da je Evropska unija projekt miru, ki ga je treba ohraniti in na katerega je treba biti ponosen.

STRASBOURG - Evropski poslanci so na glasovanju preložili odločitev o razrešnici oziroma zaključnem računu za proračun za leto 2023 za Agencijo EU za azil (EUAA), ki jo vodi Slovenka Nina Gregori. Kot razlog so izpostavili zaskrbljujoče zaključke preiskave evropskega urada za boj proti goljufijam (Olaf).

BERLIN - Nova nemška vlada pod vodstvom kanclerja Friedricha Merza dodatno krepi nadzor na mejah z namenom uveljavljanja strožje politike proti nezakonitemu priseljevanju. Notranji minister Alexander Dobrindt je odredil napotitev 2000 do 3000 dodatnih policistov na nemške meje, je poročal časnik Bild.

WILMINGTON - Nekdanji ameriški predsednik Joe Biden je svojemu nasledniku Donaldu Trumpu očital, da s pritiski na Ukrajino, naj se odpove delu ozemlja, popušča Rusiji. V svojem prvem intervjuju po odhodu iz Bele hiše je ocenil, da je nespameten vsakdo, ki misli, da se bo ruski predsednik Vladimir Putin ustavil, če bo Rusija dobila ukrajinsko ozemlje.