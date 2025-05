Pregled - šport, 7. 5. (sreda)

VILNIUS - Slovenska moška rokometna reprezentanca je v petem krogu kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu na Danskem, Norveškem in Švedskem 2026 v Vilniusu premagala Litvo z 31:28 (18:12). V slovenski reprezentanci sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Tim Cokan in Tarik Mlivić, ki sta dosegla po šest golov, vratar Miljan Vujović pa je zbral 11 obramb. Slovenija bo zadnjo kvalifikacijsko tekmo igrala v nedeljo, v Celju se bo ob 18. uri pomerila z Estonijo.

PARIZ - Nogometaši Paris Saint-Germaina so drugi finalisti lige prvakov. Parižani so na povratni polfinalni tekmi pred domačimi gledalci premagali londonski Arsenal z 2:1. Dobili pa so že prvo tekmo v Londonu z 1:0. V finalu, ki bo 31. maja v Münchnu, se bodo merili z milanskim Interjem.

MARIBOR - Nogometaši Maribora in Celja so se v zaostali tekmi 29. kroga Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:1). Za Maribor je zadel Sheyi Ojo, za Celje pa Simon Sešlar.

LJUBLJANA - Nogometaši Gorice so v 27. krogu 2. slovenske lige premagali Ilirijo z 2:1 in obdržali upe za prvo mesto in neposredno napredovanje med prvoligaše. Novogoričani, pri katerih sta zadela Luka Bulatović in Luka Marjanac, imajo tri kroge pred koncem dve točki zaostanka za vodilnim Aluminijem. V igri je tudi še kranjski Triglav, ki zaostaja štiri točke za prvim mestom, potem ko je danes gladko s 5:0 odpravil zadnjeuvrščeni Tolmin.

LJUBLJANA - Košarkarji Ilirije so zapravili prvo zaključno žogo za naslov v ligi Aba 2. Po zmagi prejšnji teden v Sarajevu so morali danes v Tivoliju priznati premoč Bosni, ki je bila boljša s 77:68 (20:14, 44:32, 55:51). Odločilna tretja tekma v dvorani Skenderija bo 14. maja.

MINNEAPOLIS - Košarkarji Indiana Pacers so v Clevelandu pripravili veliko presenečenje in v polfinalu vzhodne konference lige NBA v boju na štiri zmage proti Cavaliers povedli z 2:0. Medtem pa so Golden State Warriors kljub zgodnji poškodbi prvega moža Stepha Curryja zmagali na uvodni tekmi polfinala zahoda proti Minnesota Timberwolves.

LAS VEGAS - Hokejisti Edmonton Oilers, ki so v prvem krogu končnice zahoda še četrto sezono zaporedoma izločili Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, so dobro začeli tudi drugi krog. V dvoboju proti Vegas Golden Knights so v boju na štiri zmage povedli z 1:0. Na vzhodu so si v gosteh uvodno prednost priigrali Carolina Hurricanes proti Washington Capitals.