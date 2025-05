Pri Dallas Records pet albumov generacijsko različnih izvajalcev

Ljubljana, 7. maja - Založba Dallas je predstavila pet novosti. Zoran Predin je ob filmu Praslovan na vinilni plošči izdal glasbo iz filma, Big Foot Mama pa je na vinil prelila ploščo Izhod. Z vinilnima albuma Tu in zdaj in Propaganda sta med poslušalce stopila tudi kantavtor Jure Lesar in zasedba Krshkopoljac. Mlada skupina Ranr se predstavlja z EP ploščo Sončne oči.