Big Foot Mama za uvod v celomesečni klubski Orto fest

Ljubljana, 27. marca - S koncertom starost slovenskega pop rocka Big Foot Mama se drevi v Orto baru začenja celomesečni klubski Orto fest. Tudi v 25. izdaji bo žanrsko izjemno barvit, na njem pa bo nastopilo 28 skupin, ki prihajajo iz devetih držav in dveh celin. Festival bo sklenil dvojni koncert metal zasedb Spectral Wound in Lamp of Murmur.