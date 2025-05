Finance o elektronskih dražbah (6. 5.)

Ljubljana, 6. maja - Aleš Perčič v komentarju 10 let zaostanka za Hrvaško. Kaj z uvedbo e-dražbe v stečajih mečka Slovenija? piše, da smo v Sloveniji pri uvedbi elektronskih dražb v izvršbah za Hrvaško zaostali za šest let, pri stečajih pa deset. Izpostavlja, da so elektronske dražbe prinesle za petino večjo uspešnost prodaj v primerjavi s klasičnimi dražbami.