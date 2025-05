Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (6. 5.)

Ljubljana, 6. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da je stranka SDS vložila predlog za razveljavitev obstoječega zakona o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge. Poročale so tudi, da bo slovenska raziskovalka Teja Potočnik prejela nagrado za mlade izumitelje, ki jo podeljuje Evropski patentni urad.