Sviz s podpisi vzgojiteljev in staršev proti povečanju števila otrok v skupinah v vrtcih

Ljubljana, 22. aprila - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je danes začel akcijo zbiranja podpisov podpore zaposlenih v predšolski vzgoji in staršev vrtčevskih otrok za ukinitev možnosti občin, da v oddelkih vrtcev povečujejo število otrok v skupinah za dva otroka. Podpise bodo zbirali do 16. maja, so povedali na novinarski konferenci.