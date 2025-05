Savinjsko-Šaleški regiji namenjen razpis za krepitev izobraževalnih programov

Ljubljana/Velenje, 5. maja - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo razpis, ki je namenjen izvajalcem javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja s sedežem v Savinjsko-Šaleški regiji. Na voljo je okvirno do 6,2 milijona evrov, pri čemer bo sklad za pravični prehod prispeval 5,2 milijona evrov evropskih sredstev. Rok za oddajo vlog je 17. junij do 15. ure.