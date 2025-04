Zasavski regiji evropska sredstva za izobraževanje

Ljubljana, 29. aprila - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je zasavski regiji odobrilo evropska sredstva za izvajanje kakovostnega in dostopnega izobraževanja ter uvajanje krožnih vsebin. Za javni razpis v vrednosti tri milijone evrov bo sklad za pravični prehod prispeval 2,55 milijona evrov evropskih sredstev, so danes sporočili z ministrstva.