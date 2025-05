Kardinalom volivcem ni bilo vedno lahko

Vatikan, 6. maja - Kardinali elektorji bodo od srede pri izbiri naslednika pokojnega papeža Frančiška imeli lažjo nalogo kot mnogi njihovi predhodniki, ki so v preteklosti večkrat trpeli v špartanskih razmerah. Nekatere izbore, ki so se postopoma razvili v današnjo obliko konklava, so zaznamovale tudi druge posebnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.