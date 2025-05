Kardinali - njihova glavna naloga je izvolitev novega papeža

pripravila Maja Cerkovnik

Vatikan, 5. maja - Kardinali Rimskokatoliške cerkve bodo v sredo v Sikstinski kapeli v Vatikanu začeli konklave, na katerem bodo izvolili novega papeža. To je tudi njihova primarna naloga poleg pomoči papežu pri delu in vodenju Cerkve. Skrbijo tudi za tekoče posle v Cerkvi v obdobju izpraznjenega sedeža med odstopom ali smrtjo papeža in nastopom novega.