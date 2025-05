Tabor in Triglav po zmagah bližje vrhu 2. SNL

Ljubljana, 4. maja - Nogometaši v 2. slovenski ligi so odigrali še zadnji dve tekmi 26. kroga. V Sežani je Tabor z 2:0 premagal Dravo, Triglav pa je v Novem mestu z 2:0 premagal Krko. Sežanci in Kranjčani so tako izkoristili remi vodilnih ekip Aluminija in Gorice in se nekoliko približali vrhu drugoligaške lestvice.