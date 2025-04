Ljubljana, 26. aprila - Nogometaši Aluminija so novi vodilni v 2. slovenski ligi. Kidričani so na vrhu lestvice zamenjali Gorico, potem ko so v 25. krogu v gosteh premagali Ilirijo 1911 s 4:1 in potem ko je novogoriška zasedba doma klonila pred Dravinjo z 0:3.