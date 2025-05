Pregled - šport, 3. 5. (sobota)

Ljubljana, 3. maja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v soboto, 3. maja.

LJUBLJANA - Nogometaši ljubljanske Olimpije so v 33. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Mariboru z 1:2. Ljubljančani bodo tako morali še počakati na potrditev naslova državnega prvaka. Kalcer Radomelje so danes premagale Muro z 2:0 (0:0).

LJUBLJANA - Komisija Nogometne zveze Slovenije za licenciranje nogometnih klubov je danes objavila rezultate licenčnega postopka za klube v prvi slovenski nogometni ligi za sezono 2025/26. Prvič od uvedbe licenciranja je komisija podelila deset licenc za prvo nogometno ligo in deset licenc za evropska tekmovanja, je krovna zveza zapisala na spletni strani. Vlogo za pridobitev ustrezne licence za tekmovalno leto 2025/26 je pravočasno vložilo vseh deset klubov v Prvi ligi Telemach. Vseh deset klubov je vložilo tudi vlogo za pridobitev mednarodne licence Uefa, so še dodali pri NZS.

LJUBLJANA - Znan je tekmec košarkarjev Cedevite Olimpije v četrtfinalu lige Aba. Po zmagi Igokee danes v Baru proti Mornarju bo to ekipa Dubaja, ki bo redni del tekmovanja končala na tretjem mestu, medtem ko Ljubljančani ne morejo višje od šestega mesta. Četrtfinale na dve zmagi se bo predvidoma začel 9. maja, prednost domače dvorane v morebitni tretji tekmi pa bo imel Dubaj.

NOVO MESTO - Košarkarji Cedevite Olimpije so v 30. krogu lige Aba premagali Krko z 91:87 (12:19, 38:40, 62:64).

AGUEDA - Belgijec Lucas Coenen je zmagovalec kvalifikacijske dirke razreda MXGP na veliki nagradi Portugalske v svetovnem prvenstvu motokrosa. Zaradi poškodbe je moral preizkušnjo v Aguedi izpustiti Tim Gajser, sicer vodilni v skupnem seštevku. S tretjim mestom v kvalifikacijah se mu je na 19 točk približal Francoz Romain Febvre. V Aguedi je bil ob Gajserjevi odsotnosti na startu le en Slovenec Jan Pancar, ki je bil 17. Prva vožnja bo v nedeljo na sporedu ob 15.15, druga pa ob 18.10.

PARIZ - Slovenska teniška igralka Kaja Juvan se je uvrstila v finale turnirja serije WTA 125 v francoskem Saint Malu. Z dvakrat 6:4 je premagala Švicarko Viktorijo Golubic, v finalu turnirja z nagradnim skladom 100.000 evrov pa jo čaka nekdanja števila ena na svetu, Japonka Naomi Osaka.

MIAMI - Nizozemec Max Verstappen je bil najhitrejši v kvalifikacijah za klasično dirko za veliko nagrado Miamija v formuli 1. V prvi vrsti bo z njim startal Britanec Lando Norris, v drugi pa bosta začela Italijan Kimi Antonelli in Avstralec Oscar Piastri.

MADRID - Prva teniška dama sveta, Belorusinja Arina Sabalenka, je tretjič v karieri osvojila turnir serije WTA 1000 v Madridu. V finalu je bila boljša od Američanke Coco Gauff s 6:3 in 7:6.

SION - Francoz Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) je zmagovalec pete etape dirke po Romandiji, ki spada v svetovno serijo kolesarstva. V kraljevski etapi od Siona do Thyona 2000 (128,4 km) je v dvoboju za zmago strl Portugalca Joaa Almeido (UAE Team Emirates-XRG) in prevzel skupno vodstvo pred nedeljskim kronometrom.

ŠANGHAJ - Švedski atletski zvezdnik Armand Duplantis je zanesljivo zmagal v skoku s palico na mitingu diamantne lige v Šanghaju. S 6,11 metra je postavil rekord mitinga, ni mu pa uspelo popraviti svojega svetovnega rekorda. Ta znaša 6,27 metra, tokrat je bil trikrat neuspešen na 6,28 m. Na mitingu je bil sicer razburljiv moški tek na 100 metrov, kjer je Južnoafričan Akani Simbine po fotofinišu slavil z 9,98 sekunde pred jamajškim olimpijskim podprvakom Kishanom Thompsonom (9,99). Američani pa so zmago slavili v teku na 110 m z ovirami. S četrtim najboljšim časom v zgodovini, 12,87, je zmagal Cordell Tinch.

MIAMI - Olimpijska prvakinja Masai Russell je sinoči na atletskem mitingu v Miamiju zmagala z drugim najhitrejšim časom v zgodovini teka na 100 m ovire z 12,17 sekunde.

SAN FRANCISCO - Košarkarji Houston Rockets so v šesti tekmi prvega kroga končnice severnoameriške lige NBA premagali Golden State Warriors s 115:107. Rakete so z gostujočo zmago v San Franciscu v seriji na štiri zmage izenačile izid na 3:3 in izsilile odločilno sedmo tekmo.

ST. LOUIS - Hokejisti St. Louis Blues so v šesti tekmi prvega kroga končnice severnoameriške lige NHL na domačem ledu s 5:2 premagali Winnipeg Jets. Izid v seriji na štiri zmage je zdaj poravnan na 3:3.