Pregled - svet, 3. 5. (sobota)

CANBERRA - Na volitvah v Avstraliji, kjer je okoli 18 milijonov volivcev volilo novi spodnji dom parlamenta in večino senatorjev, so slavili vladajoči laburisti predsednika vlade Anthonyja Albaneseja, kažejo prve projekcije radiotelevizije ABC News. Albanese je že razglasil zmago na volitvah in obljubil, da bo državo popeljal skozi težko obdobje globalne negotovosti. Več svetovnih voditeljev je čestitalo Albaneseju in njegovi stranki za zmago, pri čemer so mnogi izrazili željo po krepitvi sodelovanja z Avstralijo.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je kongresu predložil svoj proračunski predlog za leto 2026, ki predvideva za 163 milijard dolarjev prihrankov. Proračunsko leto 2026 se v ZDA začenja 1. oktobra letos in konča 30. septembra prihodnje leto. Predlog, ki za kongres ni zavezujoč, predlaga krčenje programov na področju zdravstva, izobraževanja, pomoči tujini in čiste energije ob hkratni rasti porabe za obrambo za 13 odstotkov.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ruskega predsednika Vladimirja Putina v petek obtožil, da mu ne gre za mir, ko predlaga kratke prekinitve ognja. Predlagal jo je tudi na dan zmage 9. maja, ko bodo v Moskvi številni tuji državniki. Zelenski je pri tem poudaril, da bo za njihovo varnost odgovorna Rusija. Ukrajina "ne bo pomagala Putinu pri igranju iger, da bi ustvaril prijetno vzdušje za svoj izhod iz izolacije 9. maja" ter da bi pomiril in zagotovil varnost voditeljem, ki bodo prišli v Moskvo, je še dodal. Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je izjave Zelenskega označila za neposredno grožnjo.

GAZA - Izraelska vojska je ponoči izvedla nove napade na Gazo. Kot je sporočila civilna zaščita v palestinski enklavi, je bilo v Han Junisu ubitih najmanj enajst ljudi. Od jutranjih ur je bilo sicer v enklavi ubitih že najmanj 30 Palestincev. ZDA, Izrael in predstavniki nove mednarodne fundacije naj bi se medtem bližali dogovoru o tem, kako obnoviti dostavo humanitarne pomoči Palestincem v Gazi, ne da bi pomoč nadziralo palestinsko gibanje Hamas. Izrael namreč že več kot dva meseca ne dovoli dobav nujno potrebne humanitarne pomoči v Gazo.

WASHINGTON - Podpredsednik ZDA JD Vance in državni sekretar Marco Rubio sta bila v petek kritična do odločitve nemške notranje obveščevalne agencije BfV, ki je stranko Alternativa za Nemčijo (AfD) opredelila za desničarsko ekstremistično organizacijo. Vance je prepričan, da Nemčija s tem obnavlja berlinski zid, Rubio pa svari pred tiranijo.

KIJEV - V ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki na ukrajinsko mesto Harkov je bilo v petek zvečer ranjenih 47 ljudi, je sporočila ukrajinska policija. V mestu je bilo poškodovanih več stavb, izbruhnili so tudi požari. Tarča napadov je bila tudi ruska regija Krasnodar.

STUTTGART - V nemškem mestu Stuttgart je voznik terenskega vozila v petek zapeljal v množico. Ranjenih je bilo več ljudi, ena oseba pa je pozneje v bolnišnici podlegla poškodbam. Nemška policija je med preiskavo incidenta izključila možnost napada, državno tožilstvo pa je pozneje potrdilo, da je šlo za prometno nesrečo.

MIAMI/BEOGRAD - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je zaradi slabosti nepričakovano prekinil svoj uradni obisk v ZDA in se po posvetu z zdravniki odpravil nazaj v Srbijo. Vučića so nato sprejeli v vojno-medicinski akademiji v Beogradu. Po navedbah tamkajšnjega kardiologa se je Vučić iz ZDA vrnil zaradi visokega krvnega tlaka. Njegovo stanje je trenutno stabilno in zadovoljivo.

BEOGRAD - V Beogradu z več dogodki obeležujejo drugo obletnico pokola na osnovni šoli Vladislav Ribnikar, v kateri je 3. maja 2023 13-letni učenec z očetovo pištolo ubil devet sošolcev in varnostnika. Pred šolo so se žrtvam poklonili številni svojci in meščani srbske prestolnice. Mestne oblasti, ki jih vodi vladajoča SNS, so medtem organizirale dneve družin in meščane pozvale k udeležbi na številnih zabavnih dogodkih. Opozicijske stranke so poziv in organizacijo zabavnih vsebin obsodile, saj da so jih pripravili "na najbolj žalosten dan v zgodovini Beograda".

SINGAPUR - Na parlamentarnih volitvah v otoški mestni državi Singapur se zmaga pričakovano obeta vladajoči konservativni Ljudski akcijski stranki (PAP). Na položaju predsednika vlade bo tako ostal Lawrence Wong, ki sicer vodi vlado od lanskega leta, ko je nasledil dolgoletnega predsednika vlade Lee Hsien Loonga. Delni izidi so namreč pokazali, da je PAP razen desetih osvojil vse sedeže v 97-članskem parlamentu.

SALZBURG - Srbski študenti, ki od 25. aprila v štafetnem ultramaratonu tečejo proti Bruslju, da bi Evropsko unijo opozorili na razmere v Srbiji, so v petek zvečer prispeli v Salzburg. S tem je 21 študentov preteklo že 966 kilometrov oziroma skoraj polovico poti, ki od Novega Sada do Bruslja znaša okoli 2000 kilometrov. Tako kot v ostalih mestih so jih navdušeno pričakali predvsem člani srbske diaspore.

NEW DELHI/ISLAMABAD - Indija je zaradi vse večjih napetosti s Pakistanom po smrtonosnem napadu v Kašmirju prepovedala uvoz blaga, ki izvira iz Pakistana ali potuje preko njega. Pakistanska vojska pa je izvedla poskusno izstrelitev rakete abdali.

DUNAJ - Osem članic in sodelujočih držav organizacije izvoznic nafte (Opec+) bo z junijem povečalo proizvodnjo nafte za 411.000 sodov dnevno. Odločitev o obsežnem zvišanju proizvodnje je presenetila nekatere analitike, ki menijo, da Opec+ tvega nadaljnje padce že tako nizkih cen nafte.

WASHINGTON - Potem ko so ZDA v začetku aprila začele zaračunavati dodatne carine na uvoz avtomobilov, so v veljavo stopile še dodatne 25-odstotne carine za uvoz avtomobilskih delov. Predsednik ZDA Donald Trump je prepričan, da bo na ta način proizvajalce spodbudil k selitvi proizvodnje v ZDA.

DAMASK - Izraelska vojska je sporočila, da so njene enote na jugu Sirije pripravljene zaščititi versko manjšino druzov. To je sporočila, potem ko je v petek izvedla zračne napade blizu predsedniške palače pri Damasku in drugod po državi.

TEHERAN - Iran ne namerava opustiti bogatenja urana, je povedal iranski zunanji minister Abas Aragči. Vse države imajo pravico do miroljubnega civilnega jedrskega programa, je nadaljeval in ponovil, da Iran ne namerava pridobiti jedrskega orožja.

WASHINGTON - V trčenju kombija, v katerem je bilo 14 turistov, in poltovornjaka v bližini nacionalnega parka Yellowstone je v četrtek zvečer v ameriški zvezni državi Idaho umrlo sedem ljudi, je v petek sporočila ameriška policija. Še osem ljudi je bilo poškodovanih, obe vozili pa sta po trčenju zagoreli.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil fotografijo, na kateri je oblečen v papeška oblačila. Fotografijo, ki jo je ustvarila umetna inteligenca, je pozneje na omrežju X delila tudi Bela hiša. Trump je fotografijo objavil po tem, ko se je pred dnevi šalil, da bi rad postal naslednji papež.