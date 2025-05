Po zaprtju prvih volišč v Avstraliji začeli šteti glasove

Canberra, 3. maja - V Avstraliji, kjer okoli 18 milijonov volivcev danes voli novi spodnji dom parlamenta in večino senatorjev, so se že zaprla prva volišča, na katerih so začeli šteti glasove. Med drugim so se zaprla v zveznih državah Novi Južni Wales, Viktorija in Queensland, medtem ko bodo drugod po državi volitve potekala še nekaj ur, poroča britanski BBC.