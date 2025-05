Avstralci se v senci trgovinske vojne podajajo na volitve

Canberra, 3. maja - Dobrih 18 milijonov avstralskih volivcev se danes podaja na volišča, na katerih izbirajo spodnji dom parlamenta in večino senatorjev. Obeta se tesna tekma med vladajočimi laburisti in opozicijskimi konservativci, glasovanje pa zaradi avstralskih trgovinskih vezi s Kitajsko in političnim zavezništvom z ZDA poteka v senci globalne trgovinske vojne.