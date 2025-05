Večer o prihajajočem referendumu (3. 5.)

Maribor, 3. maja - Petra Vidali v komentarju Referendumska dejstva in občutki piše o prihajajočem referendumu o dodatkih k pokojninam za izjemne umetniške dosežke. Avtorica poudarja, da izrednih umetnikov po starem in po novem zakonu ni veliko in pokojnine se bodo še naprej podeljevale. Meni, da bo SDS zmago uspela doseči, če ljudi prepriča, da to ne drži.