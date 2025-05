Delo o klavrni podobi slovenskega novinarstva (3. 5.)

Ljubljana, 3. maja - Bojan Budja v komentarju Od Vodiške Johance do Karigadorja piše o klavrni podobi slovenskega novinarstva ob mednarodnem dnevu svobode medijev. Avtor meni, da je Slovenija na tem področju daleč od dosežkov v športu. Poudarja, da so za svobodo medijev potrebni svobodni novinarji, ti pa so v Sloveniji svobodni toliko, kolikor svobode si upajo vzeti.