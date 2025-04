Pregled - šport, 29. 4. (torek)

LONDON - Nogometaši Arsenala in Paris Saint-Germaina so odigrali prvo polfinalno tekmo v ligi prvakov. Uspešnejši so bili Parižani, ki so zmagali z 1:0. V sredo ob 21. uri bosta polfinale začela še Barcelona in Inter. Povratni tekmi bosta prihodnji teden.

DOMŽALE - Nekdanji slovenski reprezentant Tonči Žlogar je novi trener nogometnega prvoligaša iz Domžal. Prvi cilj sedeminštiridesetletnega Izolana je trenutno zadnji klub prvenstva pripeljati do obstanka. Z Domžalami je podpisal pogodbo do konca prihodnje sezone.

LJUBLJANA - Slovenski as motokrosa Tim Gajser po grdem padcu prejšnji konec tedna na šesti dirki svetovnega prvenstva razreda MXGP v Švici ne bo dolgo odsoten z dirkališč. Vrnil se bo že na prihajajoči dirki na Portugalskem ta konec tedna, je sporočil na Instagramu. Gajser je nastop v Švici končal z grdim padcem v drugi vožnji, potem ko je bil v prvi vožnji drugi. Kljub odstopu v drugi vožnji je ohranil 27 točk naskoka na vrhu skupnega seštevka svetovnega prvenstva pred Francozom Romainom Febvrejem.

CELOVEC - Slovenski hokejski napadalec Jan Muršak bo še za eno sezono podaljšal tekmovalno kariero v hokeju. Sedemintridesetletni Pesničan je z avstrijskimi rekordnimi državnimi prvaki iz Celovca podpisal novo pogodbo, ki bo veljala do konca naslednje sezone 2025/26, so pri ekipi KAC potrdili na uradni spletni strani.

MIAMI - V severnoameriški košarkarski ligi je znan drugi konferenčni polfinalist. Po košarkarjih Oklahome City Thunder so se v drugi krog končnice lige NBA uvrstili tudi člani zasedbe iz Clevelanda Cavaliers. Konjeniki so v prvem krogu brez poraza z izidom 4:0 v zmagah izločili košarkarje Miami Heat. Cleveland je odločilno četrto tekmo dobil s 138:83. Prvi nosilci vzhodne konference se bodo v naslednjem krogu, konferenčnem polfinalu, pomerili z Milwaukee Bucks ali Indiana Pacers. Indiana vodi v tej seriji s 3:1 v zmagah.

MIAMI - Branilci naslova Stanleyjevega pokala, hokejisti ekipe Florida Panthers, so povedli s 3:1 v zmagah v prvem krogu končnice severnoameriške lige NHL. Na četrti tekmi končnice so na domačem ledu premagali Tampa Bay Lightning s 4:2. Panterje od napredovanja v drugi krog končnice loči le še ena zmaga. V Dallasu je blestel Wyatt Johnston, ki je dosegel najhitrejši gol v končnici za teksaške zvezde. Zabil je že po devetih sekundah tekme. Nato pa dodal še en gol in podajo za Stars pri zmagi na tekmi s 6:2 in za vodstvo s 3:2 v zmagah v prvem krogu končnice proti Colorado Avalanche.

FRIBOURG - V Švici se je s 3,4 kilometra dolgim prologom v Saint-Imieru začela 78. izvedba kolesarske dirke po Romandiji. Uvod dirke je dobil Britanec Samuel Watson iz ekipe Ineos Grenadiers. Watson, ki je šele dan pred začetkom izvedel, da bo sploh nastopil na dirki, je za 28 stotnik sekunde ugnal Portugalca Iva Oliveiro (UAE Emirates XRG) in prišel do svoje druge zmage v poklicnem kolesarstvu. Tretji je bil Španec Ivan Romeo (Movistar) z dobrimi tremi sekundami zaostanka. Dirka, na kateri ni Slovencev, se bo končala v nedeljo s posamično vožnjo na čas v Ženevi.