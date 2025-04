Pregled - svet, 29. 4. (torek)

MADRID/LIZBONA - V večjem delu Španije in na Portugalskem so po ponedeljkovem električnem mrku ponoči znova vzpostavili oskrbo z električno energijo. Vzrok za električni mrk, ki je prizadel večji del Iberskega polotoka, še ni povsem znan. V celinski Španiji je bilo davi ob 6. uri zjutraj ponovno vzpostavljenih nekaj več kot 99 odstotkov oskrbe z električno energijo, je sporočil upravljavec omrežja REE. Na Portugalskem pa je imelo po podatkih tamkajšnjega upravljavca električnega omrežja do sredine noči ponovno električno energijo približno 95 odstotkov gospodinjstev.

OTTAWA - V Kanadi je na ponedeljkovih predčasnih parlamentarnih volitvah zmagala liberalna stranka pod vodstvom premierja Marka Carneyja. Zmaga liberalcev pomeni dramatičen preobrat, na katerega je po mnenju analitikov vplival predsednik ZDA Donald Trump. Carney je poudaril, da država ne sme nikoli pozabiti lekcij izdaje ZDA, in zagotovil, da bo Kanada zmagala v carinski vojni. Obenem je napovedal konec starih odnosov integracije z Washingtonom in napovedal krepitev odnosov z Evropo. Vodja konservativcev Pierre Poilievre je priznal poraz na volitvah. Po preštetih glasovih s 95 odstotki volišč so liberalci prejeli 43,2 odstotka glasov, konservativci pa 41,7 odstotka.

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napoved Rusije o tridnevni prekinitvi ognja med 8. in 10. majem v ponedeljek označil za poskus manipulacije. Pozneje je tudi pozval k pravičnemu koncu vojne v Ukrajini brez nagrad za ruskega predsednika Vladimirja Putina. Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je že pred tem dejal, da Kijev želi najmanj 30-dnevno premirje, ki da bi moralo nastopiti takoj. Kremelj pa je možnost 30-dnevne prekinitve ognja v Ukrajini zavrnil.

UPPSALA - V streljanju v središču mesta Uppsala blizu švedske prestolnice Stockholm so umrli najmanj trije ljudje, je sporočila švedska policija. Več podrobnosti za zdaj ni znanih, preiskava pa še poteka.

KIJEV/MOSKVA - Ruska vojska je po navedbah ukrajinskih sil ponoči napadla z več kot sto brezpilotnimi letalniki, v enem od napadov pa je bila ubita 12-letnica iz regije Dnipropetrovsk. V ruski obmejni regiji Belgorod sta bili medtem v ukrajinskem napadu na vozilo ubita dva človeka, so sporočile lokalne oblasti. Ruska zračna obramba je ponoči sestrelila 40 dronov. Iz dnevnega poročila ukrajinskega generalštaba je razvidno, da se nadaljujejo tudi spopadi vzdolž frontne črte. Glavnina bojev še vedno poteka v bližini Pokrovska v regiji Doneck.

RIM - Nekdaj vplivni italijanski kardinal Giovanni Angelo Becciu je potrdil poročanje medijev, da se ne bo udeležil konklava, na katerem bodo po smrti papeža Frančiška kardinali maja izvolili novega papeža. Kot je pojasnil, bo s tem tako kot vedno izpolnil voljo papeža Frančiška. Becciuja je vatikansko sodišče konec leta 2023 na prvi stopnji obsodilo na pet let in pol zapora zaradi poneverbe in goljufije vatikanskih finančnih sredstev in zlorabe položaja. Na razsodbo se je pritožil. Iz Vatikana so medtem sporočili, da na konklavu zaradi bolezni ne bosta sodelovala dva kardinala elektorja. Vatikanski tiskovni predstavnik Matteo Bruni imen kardinalov zaradi njunih zdravstvenih težav ni želel sporočiti.

LONDON - Prvih sto dni mandata predsednika ZDA Donalda Trumpa je okrepilo globalno nazadovanje na področju spoštovanja človekovih pravic, v poročilu ugotavlja Amnesty International. Trump je po navedbah generalne sekretarke AI Agnes Callamard pokazal popoln prezir do univerzalnih človekovih pravic. Poročilo med drugim opozarja na izraelski genocid v Gazi, zatiranje žensk po svetu in dejstvo, da so prihodnje generacije obsojene na vse težje življenje.

BEOGRAD - Evropska komisarka za širitev Marta Kos je med obiskom v Beogradu pozvala k sprejetju reform na področjih pravosodja, volilne zakonodaje in medijev. Srbski premier Đuro Macut pa je zagotovil, da je približevanje Srbije uniji "absolutna prioriteta" njegove vlade.

STRASBOURG - Za novega predsednika Evropskega sodišča za človekove pravice ESČP je bil v ponedeljek izvoljen francoski sodnik Mattias Guyomar, ki bo na tem položaju 30. maja nasledil sodnika iz Slovenije Marka Bošnjaka, so sporočili s sodišča. Izvoljen je bil za triletni mandat.

BEOGRAD - Srbski študenti so v ponedeljek prenehali z blokado srbske javne radiotelevizije RTS, potem ko je bila izpolnjena njihova zahteva o začetku novega postopka izbora članov sveta organa za regulacijo elektronskih medijev REM. Odbor za kulturo in informiranje srbskega parlamenta je namreč sprejel odločitev o začetku novega postopka izbora članov sveta REM.

NEW YORK/GAZA - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je na današnjem odprtem zasedanju Varnostnega sveta ZN o Bližnjem vzhodu poudaril pomen vztrajanja pri rešitvi dveh držav. Podobno je menila tudi večina drugih govornikov, med njimi generalna sekretarka ministrstva za zunanje in evropske zadeve Barbara Žvokelj. Vodja agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) je medtem ločeno sporočil, da je bilo več kot 50 zaposlenih pri agenciji od oktobra 2023 v izraelskih vojaških zaporih ali med pridržanjem s strani izraelskih sil izpostavljenih zlorabam.

PARIZ - Francosko zunanje ministrstvo je rusko obveščevalno službo GRU obtožilo, da je v zadnjih letih izvedla številne kibernetske napade na Francijo. Med drugim je obveščevalce obtožilo napada na organizacijo, ki je sodelovala pri lanskih olimpijskih igrah v Parizu, in na predsedniške volitve leta 2017.

NEW DELHI - Indijski premier Narendra Modi je vojsko pooblastil za samostojen odziv na napad na civiliste v Kašmirju. Gre za nadaljevanje napetosti med Indijo in Pakistanom po napadu v indijskem delu Kašmirja, v katerem je bilo prejšnji teden ubitih 26 ljudi. Združeni narodi obe strani pozivajo k zadržanosti.

ŽENEVA - Mednarodna organizacija za migracije (IOM) je v zadnjem desetletju zabeležila več kot 72.000 smrtnih žrtev in izginotij na migrantskih poteh po vsem svetu - od tega večina prihaja iz držav, ki se soočajo z različnimi krizami, kaže poročilo organizacije pod okriljem Združenih narodov.

BANJALUKA - Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je visokega predstavnika mednarodne skupnosti Christiana Schmidta označil za turista, ki da vodi državo v razpad. Ob tem je Bošnjake obtožil, da poskušajo prek Schmidta obračunati s Srbi, ter jih pozval, naj se odrečejo islamu in se vrnejo h krščanski veri.

NEW YORK - Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek na svojem družbenem mediju Truth Social označil ankete, ki mu kažejo nizko stopnjo javne podpore, za lažne in izrazil mnenje, da bi bile morda v zvezi s tem potrebne preiskave. Trump je imel minimalno pozitivno podporo v zadnjem tednu dni le v anketi RMG Research, vse ostale pa kažejo, da večina Američanov ne odobrava njegovega dela. Najslabše se je odrezal v zadnjih anketah televizije ABC in Washington Posta, New York Timesa in televizij CBS, Fox News ter CNN.

BRUSELJ - Stavkovne aktivnosti, h katerim so pozvali veliki sindikati v državi, so ohromile transport in nekatere druge javne storitve v Belgiji. Močno je tako ohromljen promet na bruseljskem letališču Zaventem, na letališču Charleroi pa so odpovedali celo vse lete. Moten je javni potniški promet, tako lokalni kot medkrajevni, poleg tega pa so okrnjene tudi komunalne, poštne in zdravstvene storitve v javnem zdravstvenem sistemu.

PEKING - Razlog za prenehanje sprejemanja novih letal ameriškega proizvajalca Boeing so ameriške carine, je potrdilo kitajsko ministrstvo za trgovino. Kot je poudarilo, so carine ustvarile motnje na mednarodnem trgu zračnega prometa.

CHICAGO - V mestu Chantham v ameriški zvezni državi Illinois je v ponedeljek vozilo zapeljalo v center za obšolske dejavnosti, pri tem so umrli najmanj štirje ljudje, stari od štiri do 18 let. Več poškodovanih so prepeljali v bolnišnico, med drugim tudi voznika, čeprav ni utrpel poškodb. Več informacij o ozadju incidenta policija zaenkrat ni podala.