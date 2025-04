Komisarka Kos se bo drevi v Beogradu sestala z Vučićem

Beograd, 29. aprila - Evropska komisarka za širitev Marta Kos bo danes začela dvodnevni obisk v Srbiji, kjer se bo ločeno sestala s predsednikom Aleksandrom Vučićem in premierjem Đurom Macutom. Kot so navedli na komisiji, bodo v ospredju obiska odnosi med EU in Beogradom ter reforme, povezane s približevanjem Srbije uniji. Vučić od obiska ne pričakuje "ničesar".