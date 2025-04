Srbski študenti začeli štafetni ultramaraton do Bruslja

Novi Sad, 25. aprila - Srbski študenti so davi začeli novo protestno akcijo in se podali na skoraj 2000 kilometrov dolg štafetni ultramaraton do Bruslja. Pot jih bo v predvidoma 18 dneh popeljala čez več držav, na cilju pa bodo Evropskemu parlamentu predali pismo s podrobnim opisom razmer v Srbiji v zadnjih letih, poročajo srbski mediji.