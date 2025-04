V Belgiji zaradi stavke ohromljeni transport in nekatere druge javne storitve

Bruselj, 29. aprila - Stavkovne aktivnosti, h katerim so pozvali veliki sindikati v državi, so danes ohromile transport in nekatere druge javne storitve v Belgiji. Močno je tako ohromljen promet na bruseljskem letališču, na letališču Charleroi pa so odpovedali celo vse lete. Težave so tudi v javnem potniškem prometu.