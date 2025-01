V Belgiji zaradi stavke težave v javnem in letalskem prometu

Bruselj, 13. januarja - V Belgiji danes poteka vsesplošna stavka, ki je med drugim močno prizadela javni prevoz in železniški promet, odpovedani so številni leti. Sklicali so jo sindikati v znak protesta proti načrtom glede pokojninske reforme. V Bruslju so za danes načrtovane demonstracije, poročajo mediji. Prizadete so tudi letalske povezave med Brusljem in Ljubljano.