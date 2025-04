Pregled - šport, 28. 4. (ponedeljek)

MARIBOR - Odbojkarice Calcita iz Kamnika so bile na četrti tekmi finala državnega prvenstva v Mariboru s 3:0 (23, 13, 14) boljše od OTP Banke Branik. Kamničanke so tako izid v zmagah izenačile na 2:2 ter izsilile peto tekmo, ki bo na sporedu v sredo v Kamniku. Kamničanke so sicer branilke naslova, pred tem pa so osvojile štiri zaporedne naslove državnih prvakinj, medtem ko so Mariborčanke naslov najboljših v državi nazadnje osvojile v sezoni 2018/2019. Kamničanke so bile do sedaj državne prvakinje osemkrat, Mariborčanke pa šestnajstkrat.

KAIRO - Na zadnji postaji sezone svetovnega pokala v gimnastiki v Kairu sta danes v finalih nastopili še dve mladi slovenski telovadki. Vita Prijanovič je bila peta na gredi in osma v parterju, Zala Trtnik pa osma na gredi.

LJUBLJANA - Nogometaši Brava in Mure so se na tekmi 32. kroga Prve lige Telemach v Ljubljani razšli brez zmagovalca, končni izid je bil 1:1 (0:1).

DOMŽALE - Dejan Dončić ni več trener nogometašev Domžal, je danes sporočil klub na spletni strani. Dončić je vodenje ekipe prevzel septembra 2024, zdaj se po sporazumnem dogovoru s klubom poslavlja od vodenja prve ekipe. Njegovega naslednika bodo v klubu razkrili v torek.

DUNAJ - Nekdanji španski rokometni zvezdnik Iker Romero bo na klopi avstrijske moške reprezentance nasledil slovenskega trenerja Aleša Pajoviča. Španec je podpisal triletno pogodbo z avstrijsko zvezo, Pajovič pa bo naloge selektorja opravljal do vključno 11. maja.

BUDIMPEŠTA - Evropska rokometna zveza EHF je danes izžrebala polfinalna para lige prvakinj. Na zaključnem turnirju v Budimpešti se bosta 31. maja v polfinalu merila madžarski branilec naslova Györ in danski Esbjerg in ter francoski Metz in danski Odense.

MINNEAPOLIS - Košarkarji Los Angeles Lakers so izgubili četrto tekmo prvega kroga končnice lige NBA, tako da proti Minnesoti Timberwolves zaostajajo 1:3 v zmagah. Slovenski zvezdnik, ki je tretjo tekmo pred manj kot 48 urami odigral z želodčnimi težavami, je v slabih 46 minutah na parketu dosegel 38 točk. Pri Timberwolves je izstopal Anthony Edwards s 43 točkami.

EDMONTON - Hokejisti Los Angeles Kings so na četrti tekmi prvega kroga končnice severnoameriške lige NHL izgubili v gosteh proti Edmonton Oilers po podaljšku s 3:4. Kralji so v seriji vodili z 2:0 v zmagah, zdaj pa je 2:2, potem ko so na današnji tekmi pred zadnjo tretjino vodili s 3:1, a prednost zapravili. Slovenski as Anže Kopitar se v 25:33 minute na ledu med strelce ni vpisal.