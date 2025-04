Pregled - svet, 28. 4. (ponedeljek)

MADRID/LIZBONA - Španija, Portugalska in del južne Francije so doživeli obsežen električni mrk, zaradi česar je na milijone ljudi ostalo brez oskrbe z elektriko. Portugalski upravljavec električnega omrežja REN kot možni vzrok za mrk navaja redek atmosferski pojav.

MOSKVA/KIJEV/WASHINGTON - Ruski predsednik Vladimir Putin je napovedal tridnevno prekinitev ognja v Ukrajini med 8. in 10. majem. Prekinitev ognja bo sovpadala s praznovanjem dneva zmage nad nacistično Nemčijo in konca druge svetovne vojne v Moskvi. V Kijevu pozivajo k najmanj 30-dnevni prekinitvi ognja, ki da bi moralo nastopiti takoj.

VATIKAN - Konklave za izbor naslednika papeža Frančiška se bo začel 7. maja, so sporočili iz Vatikana. Datum so določili na prvi kongregaciji kardinalov po sobotnem pogrebu papeža Frančiška.

BERLIN - Nemški krščanski demokrati (CDU) so potrdili koalicijski dogovor s socialdemokrati (SPD). Dogovor je že v začetku meseca potrdila njihova sestrska stranka na Bavarskem Krščansko-socialna unija (CSU), do torka zvečer pa o njem odločajo člani socialdemokratov (SPD). Stranke bi lahko novo vlado oblikovale v začetku maja.

SANA - V ameriškem napadu na center za migrante v Jemnu je bilo po poročanju hutijevskih medijev ubitih najmanj 68 ljudi. Ameriška vojska, ki od sredine marca krepi napade na Jemen, je pred tem v nedeljo sporočila, da je doslej napadla več kot 800 hutijevskih ciljev. Napovedala je, da bo nadaljevala pritisk na skupino, ki iz solidarnosti s Palestinci v Gazi ovira pomorski promet ob obalah Jemna, obenem pa izvaja napade na ameriške sile v regiji.

NEW DELHI/PEKING - Indijski in pakistanski vojaki so se že četrto noč zapored obstreljevali na spornem območju Kašmirja ob meji med državama. Napetosti med državama se nadaljujejo po napadu prejšnji teden v indijskem delu Kašmirja, v katerem je bilo ubitih 26 ljudi.

NEW JERSEY - Predsednik ZDA Donald Trump je v nedeljo dejal, da se je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pripravljen odpovedati polotoku Krim v okviru dogovora o prekinitvi ognja. Ruskega predsednika Vladimirja Putina je ob tem pozval, naj konča napade in podpiše dogovor.

PJONGJANG/MOSKVA/SEUL - Severna Koreja je potrdila, da je v Rusijo napotila vojake, ki naj bi ruski vojski pomagali pri ponovnem zavzetju regije Kursk, kamor so avgusta lani vdrle ukrajinske sile. Napotitev so izvedli v skladu z lani podpisanim paktom o medsebojni obrambi. Ruski predsednik Vladimir Putin se je Severni Koreji zahvalil za pomoč, v Seulu pa menijo, da je Pjongjang s tem priznal svoja kazniva dejanja.

DUNAJ - Avstrijski socialdemokrati (SPÖ) so z 39,5-odstotka glasov v nedeljo zmagali na predčasnih deželnih volitvah na Dunaju, je razvidno iz uradnih začasnih rezultatov. Podpora svobodnjakom (FPÖ) se je precej okrepila, zbrali so 20,8-odstotka glasov. Tretji so bili Zeleni, medtem ko bo uvrstitev liberalne stranke Neos in ljudske stranke (ÖVP) zaradi tesnega izida znana šele po preštetju glasov, oddanih po pošti.

NOVI SAD - Pred fakulteto za šport in telesno vzgojo, ki jo protestno zasedajo študenti, je množica dekanu preprečevala vstop v stavbo. Posredovala je policija, ki je zbrane skušala razgnati, pri tem pa je uporabila pendreke in solzivec. Več ljudi naj bi bilo ranjenih.

OTTAWA - V Kanadi se je z odprtjem prvih volišč začelo glasovanje na predčasnih parlamentarnih volitvah, ki bodo odločile o prihodnji vladi. Ta se bo morala med drugim soočiti z grožnjami zaradi trgovinske vojne z ZDA in namero ameriškega predsednika Donalda Trumpa o priključitvi Kanade. Obeta se tesen boj med liberalci in konservativci.

HAAG/GAZA - Na Meddržavnem sodišču (ICJ) so se začela petdnevna zaslišanja o pravnih obveznostih Izraela do agencij ZN v Gazi, potem ko je Izrael agenciji ZN za palestinske begunce UNRWA lani prepovedal delovanje na palestinskih ozemljih. Izrael medtem nadaljuje smrtonosne napade na Gazo, kjer so humanitarne razmere grozljive.

TEHERAN - Število smrtnih žrtev sobotne eksplozije v pristanišču Šahid Radžai na jugu Irana je naraslo na 65, so sporočile regionalne oblasti. Iranski notranji minister Eskandar Momeni je dejal, da so eksplozijo povzročile "pomanjkljivosti, vključno z neupoštevanjem varnostnih ukrepov in malomarnostjo".

STOCKHOLM - Svetovni vojaški izdatki so se lani deseto leto zapored povečali. Po podatkih Stockholmskega mednarodnega inštituta za mirovne raziskave (Sipri) so znašali 2,72 bilijona dolarjev, kar je 9,4 odstotka več kot leta 2023 in največji enoletni porast od konca hladne vojne leta 1991. V poročilu med drugim tudi piše, da zadnji ukrepi, ki so jih sprejele Nemčija in mnoge druge evropske države, kažejo, da je Evropa vstopila v obdobje visokih in naraščajočih vojaških izdatkov, ki se bo v bližnji prihodnosti verjetno nadaljevalo.

VANCOUVER - Kanadska policija je v nedeljo sporočila, da so moškega, ki je v soboto z avtom zapeljal v množico na uličnem praznovanju in ubil 11 ljudi, obtožili umora. Predvidoma bodo sledile še dodatne točke obtožnice. Sumijo, da je deloval namerno, obenem ima po navedbah policije zgodovino duševnih težav.

PARIZ - V Italiji se je v nedeljo policiji predal moški, ki je v petek z nožem ubil mladega Malijca v mošeji blizu Montpelliera na jugu Francije. Francoski državljan, star okoli 20 let, se je policiji predal v kraju Pistoia blizu Firenc.