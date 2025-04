Na ICJ o obveznostih Izraela glede pomoči Palestincem

Haag/Gaza, 28. aprila - Na Meddržavnem sodišču (ICJ) v Haagu so se danes začela petdnevna zaslišanja o pravnih obveznostih Izraela do agencij ZN v Gazi, potem ko je Izrael agenciji ZN za palestinske begunce UNRWA lani prepovedal delovanje na palestinskih ozemljih. Izrael medtem nadaljuje zračne napade na Gazo, kjer so humanitarne razmere grozljive, poročajo tuje agencije.