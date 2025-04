Na razpis za direktorja Umarja zaenkrat šest prijav

Ljubljana, 28. aprila - Na razpis za direktorja Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je do danes prispelo šest prijav, so za STA pojasnili na ministrstvu za javno upravo. Končno število se lahko še spremeni, saj čakajo še morebitne prijave, posredovane priporočeno po pošti. Postopek pregledovanja prijav še ni zaključen.