Objavljen razpis za direktorja Umarja

Ljubljana, 11. aprila - Kabinet predsednika vlade je objavil razpis za direktorja Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Kandidati morajo prijave z dokazili na uradniški svet poslati najpozneje do 25. aprila. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.