Lani največje povečanje svetovnih vojaških izdatkov od konca hladne vojne

Stockholm, 28. aprila - Svetovni vojaški izdatki so se lani deseto leto zapored povečali. Znašali so 2,72 bilijona dolarjev (okoli 2,38 bilijona evrov), kar je 9,4 odstotka več kot leta 2023 in največji enoletni porast najmanj od konca hladne vojne leta 1991, v danes objavljenem poročilu ugotavlja Stockholmski mednarodni inštitut za mirovne raziskave (Sipri).