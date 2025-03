Poročilo: Evropske članice Nata dve tretjini orožja uvažajo iz ZDA

Stockholm, 10. marca - Evropske članice Nata so med letoma 2020 in 2024 okrepile nakupe orožja iz ZDA, ki je v tem obdobju predstavljalo 64 odstotkov celotnega uvoza, kaže danes objavljeno poročilo Mednarodnega inštituta za mirovne raziskave (Sipri). ZDA so tudi največji izvoznik orožja v Ukrajino, ki je v zadnjih letih postala največja uvoznica orožja na svetu.