Pregled - šport, 27. 4. (nedelja)

LIEGE - Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec prestižne enodnevne kolesarske dirke Liege-Bastogne-Liege. Na 252 km dolgi razgibani trasi je tako kot lani napadel 35 km pred ciljem in si nato ustvaril neulovljivo prednost. S tem je tretjič v karieri dobil to dirko in se podpisal že pod deveto zmago na spomenikih. Za Pogačarja je bila to 95. zmaga v karieri in sedma v sezoni.

KAIRO - Slovenska telovadka Teja Belak je skupna zmagovalka sezone svetovnega pokala na preskoku. Po razpletu današnjega finala na zadnji postaji v Kairu, ki ga je dobila Kanadčanka Ellie Black, se je 31-letna Ljubljančanka lahko veselila velikega slavja. Lucija Hribar, ki je že po petkovih kvalifikacijah Kaira postala skupna zmagovalka svetovnega pokala na dvovišinski bradlji, je danes odlično nastopila tudi v finalu. Na drugem mestu je zaostala le za olimpijsko prvakinjo na tem orodju iz Pariza, Alžirko Kaylio Nemour.

CELJE - Nogometaši Celja in Olimpije so se v 32. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 3:3 (1:1).

LENDAVA - Nogometaši Nafte 1903 so v 32. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Kopru z 1:5 (0:1).

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so v 29. krogu lige Aba izgubili s Partizanom z 71:81 (18:23, 32:44, 50:59).

BEOGRAD - Košarkarji Krke so v 29. krogu lige Aba izgubili s Crveno zvezdo z 69:81 (15:17, 33:39, 50:61).

ŠANGHAJ - Slovenski športni plezalec Luka Potočar je bil šesti v finalu tekme svetovnega pokala v težavnosti v Wujiangu na Kitajskem. Kot edini slovenski predstavnik se je uvrstil v finale, pet slovenskih plezalk pa je tekmovanje končalo v soboto v polfinalu. V finalu je zmagal Japonec Sorato Anraku, srebrn v kombinaciji na lanskih olimpijskih igrah.

JEREZ - Španski dirkač Alex Marquez (Ducati Gresini) je prvič v karieri slavil na dirki motociklističnega svetovnega prvenstva v razredu motoGP. Zmagal je na dirki v domačem Jerezu, drugi je bil Francoz Fabio Quartararo (Yamaha), tretji pa Italijan Francesco Bagnaia (Ducati). Z zmago je Alex Marquez tudi prevzel vodstvo v seštevku sezone.

LAS PALMAS - Finec Kalle Rovanperä (Toyota) je zmagovalec relija za svetovno prvenstvo na Kanarskih otokih, četrte postaje sezone 2025. Dirkači Toyote so dosegli četvorno zmago, drugi je bil Francoz Sebastien Ogier, tretji Valižan Elfyn Evans, četrti pa Japonec Takamoto Katsuta.

LJUBLJANA - Rokometašice Metza in Esbjerga so še zadnje udeleženke zaključnega turnirja najboljše četverice v ligi prvakinj. Metz je v francoskem dvoboju še drugič ugnal Brest, medtem ko so tesen obračun med Esbjergom in Bukarešto slovenske reprezentantke Elizabeth Omoregie ob koncu dobile danske predstavnice.

LIVERPOOL - Nogometaši Liverpoola so si že po 34 krogih angleškega prvenstva zagotovili naslov prvaka za sezono 2024/25. V zadnji nedeljski tekmi kroga so s 5:1 premagali Tottenham in imajo zdaj na lestvici neulovljivih 15 točk naskoka pred tekmeci.

LJUBLJANA - Nogometašice Barcelone in Arsenala se bodo 24. maja v Lizboni pomerile za naslov v ligi prvakinj. Katalonke so v polfinalu s skupnim izidom 8:2 izločile Chelsea, Arsenal pa je bil predvsem po učinkoviti predstavi na povratni tekmi (4:1) s skupnih 5:3 boljši od rekorderja po naslovih v tem tekmovanju Lyona.