Pregled - svet, 27. 4. (nedelja)

VANCOUVER - V incidentu, ko je v soboto je v množico na ulici, ki se je zbrala ob filipinskem prazniku, zapeljal avtomobil, je bilo ubitih enajst ljudi, več je bilo poškodovanih. Policija je izključila možnost terorističnega dejanja, voznika, ki je skušal pobegniti, so prijeli na kraju dogodka. V preteklosti naj bi imel duševne težave, večkrat ga je obravnavala policija.

TEHERAN - Število žrtev sobotne eksplozije v pristanišču na jugu Irana je preseglo 40, več kot 1000 ljudi je bilo ranjenih, od tega jih je več v kritičnem stanju. Natančen vzrok eksplozije še ni znan, vojska je zagotovila, da v času eksplozije tam ni bilo vojaškega goriva. Požar so omejili, a zaradi dima je življenje v bližnjem mestu Bandar Abas ohromljeno.

RIM/VATIKAN - Rimsko baziliko Marije Snežne, kjer so v soboto pokopali papeža Frančiška, so znova odprli za javnost. Verniki so se od jutra zgrinjali v cerkev, kjer so lahko obiskali tudi papežev grob. V prvih urah jo je obiskalo 20.000 ljudi. Na Trgu svetega Petra pa se je pri maši zbralo okoli 200.000 ljudi, največ mladih, ki so se poklonili pokojnemu papežu.

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da ukrajinska vojska nadaljuje operacije v ruski obmejni regiji Kursk. Njegova izjava je v nasprotju z navedbami Moskve, ki je v soboto sporočila, da so ruske sile v celoti prevzele nadzor nad svojo zahodno regijo. Ponoči je Rusija Ukrajino znova napadla z droni, pri tem je bil ubit en človek, več je bilo ranjenih.

WASHINGTON - Ameriški državni sekretar Marco Rubio je dejal, da bo prihodnji teden ključen za odločitev o tem, ali sta Rusija in Ukrajina pripravljeni skleniti dogovor o koncu vojne. Po njegovih besedah razlogi za optimizem ostajajo, a je obenem treba biti realen glede možnosti za sklenitev dogovora, obe strani pa bosta morali biti pripravljeni na popuščanje.

DUNAJ - Na predčasnih deželnih volitvah na Dunaju so socialdemokrati (SPÖ), ki prestolnici vladajo od leta 1945, ubranili prvo mesto, vendar so utrpeli izgube, kažejo volilne projekcije. SPÖ je prejela približno 37 odstotkov glasov, na drugem mestu so skrajno desni svobodnjaki (FPÖ) s 23,5 odstotka in so glede na prejšnje volitve skoraj potrojili svoj delež glasov.

JERUZALEM - Izraelske zračne sile so izvedle napad na poslopje v južnem predmestju Bejruta. Tarča napada naj bi bilo skladišče raket šiitskega gibanja Hezbolah. To je bil drugi izraelski napad iz zraka na cilje Hezbolaha v južnem delu Bejruta zadnjih petih dneh.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto dejal, da bi morale ameriške vojaške in trgovske ladje imeti možnost brezplačne plovbe skozi Panamski in Sueški prekop. Kot je zapisal na družbenem omrežju Truth Social, je državnemu sekretarju Marcu Rubiu naročil, naj glede tega vprašanja nemudoma doseže napredek.

KOEBENHAVN - Grenlandski premier Jens-Frederik Nielsen je ob prvem obisku Danske po prevzemu položaja dejal, da Grenlandija nikoli ne bo na prodaj. Ameriške izjave o nakupu otoka je označil za nespoštljive, je pa izrazil pripravljenost poglobiti sodelovanje z ZDA.

RAMALA - Palestinski predsednik Mahmud Abas je v soboto imenoval tesnega sodelavca Huseina al Šejka za podpredsednika Palestinske osvobodilne organizacije (PLO). S to odločitvijo je Šejk postal morebitni naslednik dolgoletnega 89-letnega palestinskega voditelja.