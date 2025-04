Ruski napadi z droni na Ukrajino terjali nove žrtve

Kijev, 27. aprila - V ruskem napadu z droni na ukrajinsko mesto Pavlohrad je bil ubit moški, 14-letno dekle pa je bilo ranjeno, so danes sporočile oblasti v regiji Dnipropetrovsk na jugovzhodu države. Tarča ruskih napadov so bila tudi druga območja po državi, med drugim Žitomir, Odesa, Doneck in Sumi. Poročajo o ranjenih in gmotni škodi.