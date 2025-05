Moskva zavrača pritiske glede premirja v Ukrajini

Moskva/Kijev/Berlin, 12. maja - V Kremlju so danes zavrnili pritiske Kijeva in njegovih evropskih zaveznikov glede 30-dnevnega premirja v Ukrajini kot pogoja za mirovne pogovore. Obenem so zagotovili, da so pripravljeni iskati dolgoročne rešitve za dosego miru, niso pa komentirali, ali se bo predsednik Vladimir Putin v četrtek v Turčiji osebno srečal z ukrajinskim kolegom.