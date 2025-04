Pregled - šport, 26. 4. (sobota)

MINNEAPOLIS - Ekipa Los Angeles Lakers je na tretji tekmi prvega kroga končnice severnoameriške košarkarske lige NBA v Minneapolisu izgubila. Igralci Minnesote Timberwolves so v končnici bili odločnejši in zmagali s 116:104 ter povedli z 2:1 v zmagah. Luka Dončić ob težavah s trebušno gripo ni bil strelsko razpoložen, dosegel je 17 točk, 7 skokov in 8 podaj. Četrta tekma bo v nedeljo ob 21.30 po slovenskem času, ko bo gostiteljica znova Minnesota.

EDMONTON - Hokejisti Los Angeles Kings so na tretji tekmi prvega kroga končnice lige NHL na gostovanju v Edmontonu izgubili s 4:7. Gostitelji so do zmanjšanja zaostanka v seriji na 1:2 prišli po izjemni zadnji tretjini, v kateri so dosegli štiri zadetke in preobrnili zaostanek. Anže Kopitar je za kralje asistiral pri prvih dveh zadetkih.

PODGORICA - Na EP v judu v Podgorici se je v soboto predstavila še Metka Lobni in osvojila sedmo mesto. Po zmago nad Ciprčanko Zanet Mihaelidu je imela v četrtfinalu svoje priložnosti tudi proti tretji nosilki Emmi Reid. Tokrat je v podaljšku slavila tekmica. V repasažu se je pomerila s še eno legendarno borko Fanny Estelle Posvite. Francozinja je povedla v prvi minuti z atraktivnim metom za vazari. Lobnik se je morala povsem odpreti, saj je sikala izenačenje, izkušena Francozinja pa je uspešno kontrolirala napade. Ob vstopu v zadnjo minuto dvoboja je z metom za ipon poskrbela za predčasen konec.

DOMŽALE - Nogometaši Domžal in Primorja so se v 32. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:1). Maribor pa je premagal Kalcer Radomlje s 4:0 (0:0).

WUJIANG - Slovenski športni plezalec Luka Potočar je bil sedmi v polfinalu tekme svetovnega pokala v težavnosti v Wujiangu na Kitajskem. Kot edini slovenski predstavnik se je uvrstil v nedeljski finale. Pet slovenskih plezalk je tekmovanje končalo v polfinalu. V ženski konkurenci so Mia Krampl, Sara Čopar, Rosa Rekar in Jennifer Buckley v tem vrstnem redu zvrstile od devetega do 12. mesta in tako za malo zaostale za finalom osmerice. Vita Lukan je bila 24.

TUNIS - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je na turnirju WTT Contender v Tunisu izpadel v drugem krogu. S 3:2 ga je premagal Šved Mattias Falck. V prvem krogu turnirja z nagradnim skladom 100.000 ameriških dolarjev oziroma 87.800 evrov je 26-letni Hrastničan s 3:1 ugnal Japonca Yuto Tanako.

LJUBLJANA - Rokometašice danskega Odenseja in madžarskega Györa so se po današnjih povratnih četrtfinalnih tekmah uvrstile na zaključni turnir lige prvakinj, ki bo 31. maja in 1. junija v dvorani MVM Dome v Budimpešti. Danski Odense je izločil madžarski Ferencvaros, branilka naslova iz madžarskega Györa pa nemški Ludwigsburg. Odense je v predmestju Budimpešte po neodločenem izidu pred tednom dni (27:27) danes zmagal s 25:24. Branilke naslova iz Györa so izločile tekmice iz Ludwigsburga s skupnim izidom 54:46. Šestkratne zmagovalke lige prvakinj so na prvi tekmi v Nemčiji zmagale s 25:24, na današnji pa z 29:22. Slovenska krožna napadalka Valentina Klemenčič se pri gostjah ni vpisala med strelke.

XIAMEN - Norvežan Karsten Warholm je na prvi tekmi sezone atletske diamantne lige v kitajskem Xiamenu prav v zadnji disciplini, teku na 300 m ovire, s 33,05 sekunde postavil nov svetovni rekord v tej neolimpijski razdalji. Kenijka Faith Kipyegon pa je na 1000 m z 2:29,21 dosegla tretji izid vseh časov in za 23 stotink zgrešila najboljši čas v zgodovini.

STANEŽIČE - Slovenska ragbijska reprezentanca je v Stanežičah odigrala še tretjo tekmo v evropski konferenčni ligi in skupini E. Izbranci Petra Kavčiča so po zanesljivih zmagah proti Kosovu in Črni gori tokrat gostili Bosno in Hercegovino. Glavnega tekmeca v skupini so ugnali s 34:21. Slovenci imajo na vrhu skupine E 13 točk, BiH je ostala pri devetih, Črna gora je pri petih točkah, Kosovo pa nima nobene.

JEREZ - Šestkratni svetovni prvak Marc Marquez ostaja nepremagljiv na letošnjih sprinterskih dirkah svetovnega prvenstva. Na veliki nagradi Španije v Jerezu, kjer se je poškodoval leta 2020, je zabeležil že peto zmago. Prehitel je brata Alexa, ki je bil drugi tudi na vseh prejšnjih štirih preizkušnjah. Marc Marquez ima v skupnem seštevku že 20 točk prednosti pred Alexom in 31 pred Italijanom Francescom Bagnaio, ki je zasedel tretje mesto. Francoz Fabio Quartararo, ki je na dopoldanskih kvalifikacijah postavil rekord proge v Jerezu in bo nedeljsko dirko prvič po več kot treh letih začel s prvega štartnega položaja, je padel v drugem od dvanajstih krogov in tako Marc Marquezu odprl pot do zmage.

LAS PALMAS - Finski dirkač Kalle Rovanperä je zadržal vodstvo na reliju po Španiji. Dvakratni svetovni prvak v letih 2022 in 2023 ima po trinajstih hitrostnih preizkušnjah na Kanarskih otokih 45,2 sekunde prednosti pred drugouvrščenim Francozom Sebastienom Ogierjem in 1:08,1 minute pred tretjeuvrščenim Valižanom Elfynom Evansom (vsi Toyota).