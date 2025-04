Pregled - svet, 26. 4. (sobota)

VATIKAN - V rimski baziliki Marije Snežne so pokopali papeža Frančiška. Pred tem se je pogrebnega bogoslužja na Trgu svetega Petra udeležilo več deset svetovnih voditeljev, številni drugi visoki gostje in 250.000 vernikov, še 150.000 ljudi se je papežu poklonilo ob poti k zadnjemu počivališču. Dekan kardinalskega zbora Giovanni Battista Re je v pridigi poudaril, da je imel Frančišek odprto srce za vse in spomnil na njegova prizadevanja za mir in pozive h gradnji mostov, ne zidov. Ob robu pogreba so se odvila številna dvostranska srečanja državnih voditeljev.

VATIKAN - Ob robu pogreba papeža Frančiška sta se v baziliki svetega Petra sestala ameriški predsednik Donald Trump in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, srečanje sta obe strani označili kot produktivno. Po besedah Zelenskega sta govorila o brezpogojni prekinitvi ognja. Trump, ki je v petek dejal, da sta Kijev in Moskva zelo blizu dogovora o končanju vojne, je ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu po srečanju zagrozil z novimi sankcijami in podvomil v njegovo željo po miru. Kremelj je zagotovil, da so pripravljeni na pogovore z Ukrajino "brez predpogojev".

MOSKVA/KIJEV - Ruska vojska je sporočila, da je v celotni regiji Kursk na zahodu države prevzela nadzor iz rok ukrajinskih sil. Načelnik generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov je ob tem izpostavil severnokorejske vojake, ki naj bi odigrali vlogo pri prevzemanju nadzora v regiji. Ukrajinska vojska je navedbe Moskve zanikala in zatrdila, da se spopadi v Kursku nadaljujejo.

MASKAT - V Omanu se je odvil tretji krog posrednih pogajanj med Iranom in ZDA o iranskem jedrskem programu. Iranski zunanji minister in vodja delegacije Abas Aragči je po srečanju dejal, da med Iranom in ZDA ostajajo razlike, a sta obenem obe strani poročali o napredku. Pogajanja se bodo nadaljevala prihodnji teden - naslednje srečanje je predvideno 3. maja.

TEHERAN - V pristanišču na jugu Irana je odjeknila velika eksplozija, v kateri je bilo po poročanju državnih medijev ranjenih najmanj 516 ljudi, najmanj pet jih je umrlo. Natančen vzrok eksplozije še ni znan, glede na prve ugotovitve pa bi jo lahko povzročil požar v skladišču za nevarne snovi.

GAZA - Palestinsko islamistično gibanje Hamas je pred novim krogom pogajanj prek posrednikov v Egiptu sporočilo, da je pripravljeno na dogovor o končanju vojne v Gazi, v okviru katerega bi se dogovorili o izpustitvi vseh preostalih izraelskih talcev hkrati in pet let trajajoči prekinitvi ognja.

MOSKVA - V Rusiji so pridržali osumljenca za smrt ruskega generala, ki je v petek umrl v eksploziji avtomobila. Ruska tajna služba FSB je prepričana, da je osumljeni deloval po ukazih Ukrajine.

Ignat Kuzin naj bi v avtomobil v mestu Balašiha blizu Moskve podtaknil eksploziv in tako ubil visokega ruskega vojaškega častnika Jaroslava Moskalika.

NEW YORK - Pred palačo narodov, sedežem ZN v New Yorku so v petek izobesili novo zastavo Sirije, ki velja od padca režima predsednika Bašarja Asada. Novi zunanji minister Sirije Asad Hasan al Šajbani je na zasedanju Varnostnega sveta ZN pozval k ukinitvi sankcij proti Siriji. Članice VS ZN so poudarjale potrebo po zatiranju terorizma in ohranitvi ozemeljske celovitosti in suverenosti Sirije.

NEW DELHI - Indijski in pakistanski vojaki so se v petek zvečer ponovno obstreljevali, je potrdila indijska vojska. Pakistanski premier Šebaz Šarih je dejal, da je pakistanska vojska zmožna in pripravljena braniti svojo državo. Odnosi med državama so se močno poslabšali ta teden, ko je Indija obtožila Pakistan, da podpira terorizem v indijskem delu Kašmirja, kjer je bilo v torek ubitih 26 ljudi.

NEW YORK - Virginia Giuffre, ki je pokojnega milijarderja Jeffreyja Epsteina obtoževala spolnih zlorab, je v petek naredila samomor, je sporočila njena družina. 41-letna Giuffre si je življenje vzela v Avstraliji, kjer je živela zadnjih nekaj let. Opisali so jo kot bojevnico proti spolnim zlorabam in trgovini z ljudmi, na koncu pa da je bil davek zlorabe tako težak, da je zanjo postal nevzdržen.

NEW YORK - Luigi Mangione, ki je obtožen umora direktorja zdravstvene zavarovalnice United Health Briana Thompsona lani decembra na newyorškem Manhattnu, se je v petek na zveznem sodišču izrekel za nedolžnega. 26-letni Mangione je obtožen, da je zasledoval in naklepno umoril Thompsona. Pravosodna ministrica ZDA Pam Bondi je v začetku meseca napovedala, da bo zvezno tožilstvo zahtevalo smrtno kazen.

WASHINGTON - Zunanja ministra DR Kongo in Ruande, Therese Kayikwamba Wagner in Olivier Nduhungirehe, sta v petek pod pokroviteljstvom državnega sekretarja ZDA Marca Rubia podpisala deklaracijo o načelih, ki naj bi vodila v mir na vzhodu DR Kongo. Pred tem sta v sredo DR Kongo in uporniška skupina M23, ki jo podpira Ruanda, sporočila, da so se dogovorili o prekinitvi spopadov na vzhodu države.

WASHINGTON - Direktor Mednarodnega denarnega sklada (IMF) za Evropo Alfred Kammer je v petek EU in ZDA pozval, naj umirita napetosti in dosežeta trgovinski sporazum, ki bo spodbudil šibko gospodarsko rast stare celine. Novinarjem je ob robu zasedanja IMF in Svetovne banke dejal, da je dogovor v obojestranskem interesu.