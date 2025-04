Golob v poslanici: Svoboda ne pomeni brezbrižnosti, temveč odgovornost

Ljubljana, 27. aprila - Premier Robert Golob je v poslanici ob dnevu upora proti okupatorju opozoril na nevarnosti, ki jih prinašajo populistične ideje in poskusi potvarjanja zgodovine. "Zato moramo ostati budni in zavezani resnici. Svoboda ne pomeni brezbrižnosti, temveč odgovornost. Demokracija pa zahteva, da se iz zgodovine učimo, in ne, da jo pozabimo," je zapisal.