Spominjamo se upora proti okupatorju leta 1941

Tržič, 27. aprila - V Sloveniji danes praznujemo državni praznik, dan upora proti okupatorju. Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes položila venec k spomeniku OF v Rožni dolini v Ljubljani. Osrednja državna proslava je sicer že v petek potekala v Tržiču, po državi pa so se že zvrstile številne občinske in regionalne slovesnosti.