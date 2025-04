Direktor IMF za Evropo pozval EU in ZDA k trgovinskemu sporazumu

Washington, 26. aprila - Direktor Mednarodnega denarnega sklada (IMF) za Evropo Alfred Kammer je v petek EU in ZDA pozval naj umirita napetosti in dosežeta trgovinski sporazum, ki bo spodbudil šibko gospodarsko rast stare celine. Novinarjem je ob robu zasedanja IMF in Svetovne banke v Washingtonu dejal, da je dogovor v obojestranskem interesu.